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Временные запреты на ловлю рыб вводятся в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
3 Апреля 2023, 12:50
Временные запреты на ловлю рыб вводятся в Казахстане Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период нереста на территории Казахстана с 5 апреля по 5 июня будет проводиться рыбоохранная акция «Нерест», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На акваториях каждого региона республики Министерство экологии и природных ресурсов введет сроки запрета рыбной ловли с учетом региональных особенностей. В связи с этим Министерство внутренних дел РК призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.

«Основное внимание сотрудников заинтересованных государственных органов в этот период будет уделено выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции», - сообщила официальный представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Она напомнила, что за нарушение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 383 Административного кодекса (Нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП и уголовная ответственность по статье 335 Уголовного кодекса страны (Незаконная добыча рыбных ресурсов) до 3-х лет лишения свободы.


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