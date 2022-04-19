Временные изменения для денежных переводов ввели в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Внесены временные изменения в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Национального банка КР , платежные системы на территории Кыргызстана работают в штатном режиме. При этом в целях обеспечения экономической безопасности КР и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Национальным банком приняты временные изменения в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением правления Национального банка от 15 июля 2009 года № 30/6.

Отмечается, что изменения носят временный характер и устанавливают требования к валюте получения денежного перевода по международным системам денежных переводов на территории КР.

Денежный перевод можно получить в валюте страны-отправителя. Конвертация денежного перевода в другую валюту осуществляется в соответствии с законодательством КР. При согласии получателя/отправителя, находящегося на территории КР, денежный перевод при получении/отправке может быть конвертирован безналичным способом.