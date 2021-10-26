Временные инфекционные стационары продолжают закрывать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в Казахстане закрывают временные инфекционные стационары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 37%, реанимационных - с 45 до 30%. В резерве имеется более 30 тысяч коек. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов», - сообщил во время заседания Правительства Алексей Цой.

По данным Минздрава, в период с 25 августа по 18 октября текущего года во всех регионах закрыто 103 объекта (30 881 инфекционная койка).

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации. В стране за последние два месяца заболеваемость снизилась в 4,5 раза, а летальность - в 4,8 раза.