НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временное регулирование цены на сжиженный газ отменяется в Казахстане. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В соответствии с пунктом 8.2 Протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК от 30 марта 2020 года было поручено Министерству энергетики совместно с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

Так, был принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции от 03.04.2020 г. за № 20293 приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».

Поскольку приказ был принят в рамках временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, а также в целях поддержки предпринимательской деятельности принят и зарегистрирован в органах юстиции приказ Министра энергетики РК от 23.02.2021г. № 61 «О внесении изменения в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 125 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 22 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».

НПП «Атамекен» cовместно с отраслевыми ассоциациями в целях поддержки предпринимателей неоднократно обращалась в госорганы с предложениями по определению срока действия приказа. В случае продления действия которого у предпринимателей возникал риск сокращения сотрудников.

В соответствии с приказом окончательный срок действия приказа определен до 1 марта 2021 года.