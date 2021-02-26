РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:57, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Временное регулирование цены на сжиженный газ отменяется в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временное регулирование цены на сжиженный газ отменяется в Казахстане. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В соответствии с пунктом 8.2 Протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК от 30 марта 2020 года было поручено Министерству энергетики совместно с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

    Так, был принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции от 03.04.2020 г. за № 20293 приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».

    Поскольку приказ был принят в рамках временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, а также в целях поддержки предпринимательской деятельности принят и зарегистрирован в органах юстиции приказ Министра энергетики РК от 23.02.2021г. № 61 «О внесении изменения в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 125 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 22 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».

    НПП «Атамекен» cовместно с отраслевыми ассоциациями в целях поддержки предпринимателей неоднократно обращалась в госорганы с предложениями по определению срока действия приказа. В случае продления действия которого у предпринимателей возникал риск сокращения сотрудников.

    В соответствии с приказом окончательный срок действия приказа определен до 1 марта 2021 года.


    Теги:
    Энергетика Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!