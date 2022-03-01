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Временное ограничение движения для большегрузов введено в Казахстане

1 Марта 2022 17:30
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Временное ограничение движения для большегрузов введено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период было введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн на дорогах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Таким образом, ограничение движения 1 марта по 1 апреля введено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.

Также с 23 марта по 1 мая — в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.


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#Транспорт   #Паводок   #Дороги  
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