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Временное ограничение движения для большегрузов введено в Казахстане
1 Марта 2022 17:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период было введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн на дорогах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
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Таким образом, ограничение движения 1 марта по 1 апреля введено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.
Также с 23 марта по 1 мая — в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
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