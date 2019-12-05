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Временно закрыто движение на одной из трасс в Акмолинской области
5 Декабря 2019 20:40
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области временно закрыто движение на трассе «Нур-Султан - Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.
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«5 декабря с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск» на 304-341 км (город Кокшетау – граница СКО) для всех видов автотранспорта», - уточнили в ведомстве.
Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт,
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