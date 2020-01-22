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Временно закрыт ряд дорог республиканского значения в Акмолинской области

22 Января 2020 22:05
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Временно закрыт ряд дорог республиканского значения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погоды временно закрыт ряд дорог республиканского значения в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, 22 января с 19-15 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодорог республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» (917-1247 км, поселок Жаксы – город Нур-Султан), «Жаксы - Есиль - Бузулук» (0-82 км, поселок Жаксы - поселок Бузулук).

«Также 22 января с 18-15 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель и плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» (1291-1426 км, город Нур-Султан – граница Карагандинской области)», - отметили в ведомстве.

В этот же день с 21-00, как добавили в пресс-службе ДЧС региона, из-за ухудшения погоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск» (18-231 км, город Нур-Султан – город Щучинск).



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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт,
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Автор:

Оксана Матасова

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