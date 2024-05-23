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    19:30, 22 Май 2024 | GMT +6

    Временно закроется трасса «Атырау-Индер»

    На грани подтопления оказалась трасса в Атырауской области
    Фото: кадр из видео

    22 мая с 21:00 трасса «Атырау — Индер» будет временно закрыта для проезда автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Ранее на автотрассе «Атырау — Индер» были проложены 6 водопропускных труб

    На данный момент дополнительно планируется проложить еще 6 труб.

    Ожидается, что работы по установке трубопроводов будут длиться около 24-30 часов. К данными работам дополнительно будут задействованы 30 человек и 50 единиц техники.

    Для водителей авто открыта альтернативная дорога по направлению «Атырау — Хамит Ергалиев — Махамбет».

    Теги:
    Дороги Атырауская область ДЧС Трассы Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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