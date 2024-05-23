Временно закроется трасса «Атырау-Индер»

22 мая с 21:00 трасса «Атырау — Индер» будет временно закрыта для проезда автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Ранее на автотрассе «Атырау — Индер» были проложены 6 водопропускных труб

На данный момент дополнительно планируется проложить еще 6 труб.

Ожидается, что работы по установке трубопроводов будут длиться около 24-30 часов. К данными работам дополнительно будут задействованы 30 человек и 50 единиц техники.

Для водителей авто открыта альтернативная дорога по направлению «Атырау — Хамит Ергалиев — Махамбет».