Временно приостановлено движение на трассе Атырау - Уральск

Временно приостановлено движение транспортных средств на трассе республиканского значения Атырау - Уральск, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Фото: Оперштаб ЧС

15 мая в 01:30 из-за повышения уровня реки Жайык и подтопления трассы республиканского значения А-28 Атырау – Уральск, на 39 км приостановлено движение транспортных средств.

Движение на данном участке приостановлено для всех видов автотранспорта.

Для автомобилистов, следующих в поселок Махамбет и город Уральск, имеется альтернативный маршрут по дороге областного значения Атырау – Индер, с дальнейшем переездом через мост в селе Ортакшыл на трассу Атырау - Уральск. После снижения уровня воды движение будет возобновлено.