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    02:00, 15 Май 2024 | GMT +6

    Временно приостановлено движение на трассе Атырау - Уральск

    закрытие дорог
    Фото: pixabay.com

    Временно приостановлено движение транспортных средств на трассе республиканского значения Атырау - Уральск, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    трасса
    Фото: Оперштаб ЧС

    15 мая в 01:30 из-за повышения уровня реки Жайык и подтопления трассы республиканского значения А-28 Атырау – Уральск, на 39 км приостановлено движение транспортных средств.

    Движение на данном участке приостановлено для всех видов автотранспорта.

    Для автомобилистов, следующих в поселок Махамбет и город Уральск, имеется альтернативный маршрут по дороге областного значения Атырау – Индер, с дальнейшем переездом через мост в селе Ортакшыл на трассу Атырау - Уральск. После снижения уровня воды движение будет возобновлено. 

    Теги:
    Подтопления Дороги Атырауская область Атырау Уральск Трассы Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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