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Временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана

16 Октября 2019 11:16
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Временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На время проведения профилактических работ временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казтелерадио».

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«16.10.2019 с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании сетей спутникового, эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
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