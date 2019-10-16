Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана
16 Октября 2019 11:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На время проведения профилактических работ временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казтелерадио».
Новости по теме
«16.10.2019 с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании сетей спутникового, эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- «Power of 10» - Превосходство десяти
- Казпочта передала часть функций почтальонов сотрудникам КСК
- В столице пройдут соревнования для технологических стартапов - Astana Hub Battle
- В столице установят более 50 дополнительных станций сотовой связи
- Качество сотовой связи и мобильного Интернета улучшилось в Бурабае
- Ставка на искусственный интеллект: конференция Huawei Connect 2019
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047