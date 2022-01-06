Временно приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городах Алматы, Актобе и Актау временно приостановлена работа аэропортов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Аэропорт города Алматы временно не работает. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Также авиакомпания Scat подтвердила информацию о приостановлении работы аэропортов в городах Актау и Актобе. На сегодня приостановлены все рейсы, курирующие в эти города. Билеты можно сдать там, где вы их покупали. Для пассажиров работает круглосуточный колл-центр. Информацию о работе авиарейсов можно узнать по номеру: 87252 99-88 -80», - говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами.