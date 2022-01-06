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    14:31, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Временно приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городах Алматы, Актобе и Актау временно приостановлена работа аэропортов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Аэропорт города Алматы временно не работает. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Также авиакомпания Scat подтвердила информацию о приостановлении работы аэропортов в городах Актау и Актобе. На сегодня приостановлены все рейсы, курирующие в эти города. Билеты можно сдать там, где вы их покупали. Для пассажиров работает круглосуточный колл-центр. Информацию о работе авиарейсов можно узнать по номеру: 87252 99-88 -80», - говорится в сообщении телеканала.

    Отметим, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами.

    Теги:
    Транспорт Главная ЧП-2022 Алматы Актюбинская область Мангистауская область
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