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    17:30, 31 Август 2022 | GMT +6

    Временно перекрыли проспект Сейфуллина в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонта дорог будет полностью перекрыто движение по проспекту Сейфуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

    Участок от ул. Сатпаева до ул. Курмангазы закроют с 23:00 31 августа до 7:00 1 сентября.

    Участок от ул. Курмангазы до ул. Кабанбай Батыра закроют с 23:00 1 сентября до 7:00 2 сентября.

    Участок от ул.Кабанбай Батыра до ул.Богенбай Батыра закроют с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября.

    Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.


    Теги:
    Алматы Дороги Транспорт
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