Временно перекрыли проспект Сейфуллина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонта дорог будет полностью перекрыто движение по проспекту Сейфуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

Участок от ул. Сатпаева до ул. Курмангазы закроют с 23:00 31 августа до 7:00 1 сентября.

Участок от ул. Курмангазы до ул. Кабанбай Батыра закроют с 23:00 1 сентября до 7:00 2 сентября.

Участок от ул.Кабанбай Батыра до ул.Богенбай Батыра закроют с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября.

Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.