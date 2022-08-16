16 Августа 2022 21:17

Временно перекроют движение по улице Розыбакиева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением среднего ремонта с 23:00 17 августа до 6:00 18 августа будет перекрыто движение по улицы Розыбакиева от улицы Утепова до улицы Тимирязева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

«Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - отметили в управлении городской мобильности Алматы.