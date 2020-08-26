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Временно отключат холодную воду в двух районах Алматы
26 Августа 2020 09:52
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в двух районах временно не будет холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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27 августа с 9 до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в Жетысуском районе на территории микрорайона «Айнабулак-4».
«Введение ограничений по услуге холодного водоснабжения необходимо для подключения к магистральных сетям новых водопроводов», - отметили в ГКП «Алматы су».
27 августа с 9 часов до 22 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в Ауэзовском районе на улицах: Западная, Вишневая, Грушовая, Ыкылас, мкр. Таугуль-3.
Введение ограничений по услуге холодного водоснабжения необходимо для установки датчиков.
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