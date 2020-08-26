Временно отключат холодную воду в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в двух районах временно не будет холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 августа с 9 до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в Жетысуском районе на территории микрорайона «Айнабулак-4».

«Введение ограничений по услуге холодного водоснабжения необходимо для подключения к магистральных сетям новых водопроводов», - отметили в ГКП «Алматы су».

27 августа с 9 часов до 22 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в Ауэзовском районе на улицах: Западная, Вишневая, Грушовая, Ыкылас, мкр. Таугуль-3.

Введение ограничений по услуге холодного водоснабжения необходимо для установки датчиков.