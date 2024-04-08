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    01:38, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Временный запрет на вылов судака, карпа и сазана введут в Карагандинской области

    рыбалка
    Фото: Kazinform

    В Карагандинской области пройдёт рыбоохранная акция «Нерест». По сообщению управления природных ресурсов и регулирования природопользования, запрет на лов рыбы начнёт действовать с 20 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за начала нереста для сохранения популяции водной фауны с 20 апреля по 20 мая запрещается вылов судака.

    С 1 мая по 30 июня вступает в силу запрет на ловлю сазана и карпа.
    Также с 15 апреля по 30 мая вводится запрет на рыболовство на всей протяженности канала имени К. Сатпаева. Сюда же входят и все гидроузлы.

    Исключение делается для любительской (спортивной) рыбалки на плотву, леща, окуня, карася и щуку на закреплённых рыбохозяйственных участках.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Рыбоводство Экология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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