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Вредные вещества нашли в родниках Костаная

7 Июня 2020 10:35
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Вредные вещества нашли в родниках Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вода из родников в черте Костаная не пригодна для употребления. К такому выводу пришли местные экологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Специалисты взяли пробы и провели исследование в специальной лаборатории. Анализ показал, что вода городских родников наносит вред здоровью человека. Там имеются нитраты, фосфаты и тяжелые металлы. Их содержание превышает норму в 2-3 раза.

Загрязняющие вещества попадают в родники в основном во время паводка. Когда с огородов в частном секторе смываются применяемые летом химикаты.

«Неоднократно нами были направлены письма в местные исполнительные органы, в органы санэпиднадзора с указанием превышения содержания веществ», - сказала руководитель испытательной лаборатории Айгуль Абильтаева.


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Ключевые слова: Костанайская область, Экология,
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