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вчера 20:34
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Вредные вещества нашли в родниках Костаная
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вода из родников в черте Костаная не пригодна для употребления. К такому выводу пришли местные экологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Специалисты взяли пробы и провели исследование в специальной лаборатории. Анализ показал, что вода городских родников наносит вред здоровью человека. Там имеются нитраты, фосфаты и тяжелые металлы. Их содержание превышает норму в 2-3 раза.
Загрязняющие вещества попадают в родники в основном во время паводка. Когда с огородов в частном секторе смываются применяемые летом химикаты.
«Неоднократно нами были направлены письма в местные исполнительные органы, в органы санэпиднадзора с указанием превышения содержания веществ», - сказала руководитель испытательной лаборатории Айгуль Абильтаева.
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