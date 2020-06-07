Вредные вещества нашли в родниках Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вода из родников в черте Костаная не пригодна для употребления. К такому выводу пришли местные экологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Специалисты взяли пробы и провели исследование в специальной лаборатории. Анализ показал, что вода городских родников наносит вред здоровью человека. Там имеются нитраты, фосфаты и тяжелые металлы. Их содержание превышает норму в 2-3 раза.

Загрязняющие вещества попадают в родники в основном во время паводка. Когда с огородов в частном секторе смываются применяемые летом химикаты.

«Неоднократно нами были направлены письма в местные исполнительные органы, в органы санэпиднадзора с указанием превышения содержания веществ», - сказала руководитель испытательной лаборатории Айгуль Абильтаева.