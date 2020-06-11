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Вредны ли сотовые антенны для здоровья людей, рассказал Аскар Жумагалиев

11 Июня 2020 17:15
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Вредны ли сотовые антенны для здоровья людей, рассказал Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал влияние сотовых антенн на здоровье людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается влияния сотовых антенн на здоровье людей и каким образом, я хотел бы сказать, что ни одна антенна не ставится без разрешения соответствующего госоргана, называемого санэпидемнадзор», - сказал Аскар Жумагалиев во время онлайн брифинга в СЦК.

По его словам, для каждой базовой станции соответствующий санитарный паспорт выдается только в случае, если никоим образом не влияет на здоровье людей.

«Когда на доме установлена сотовая антенна, она установлена согласно соответствующим требованиям при наличии обязательной санитарной зоны. Поэтому в этом отношении жильцам нечего волноваться», - отметил министр.

Глава ведомства также рассказал, кто будет финансировать внедрение высокоскоростного интернета 5G в РК.

«Мы соответствующие пилотные изыскания с оборудованием 5G осуществляли в нескольких городах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Работа данного оборудования продемонстрировала возможность передачи интернета на очень высоких скоростях до 1 Гб в секунду. Денег из бюджета на это не предполагается, потому что развитие сетей телекоммуникаций в целом осуществляется за счет средств операторов связи», - заключил спикер.


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#Интернет   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Азамат Сыздыкбаев

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