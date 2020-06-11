Вредны ли сотовые антенны для здоровья людей, рассказал Аскар Жумагалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал влияние сотовых антенн на здоровье людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается влияния сотовых антенн на здоровье людей и каким образом, я хотел бы сказать, что ни одна антенна не ставится без разрешения соответствующего госоргана, называемого санэпидемнадзор», - сказал Аскар Жумагалиев во время онлайн брифинга в СЦК.
По его словам, для каждой базовой станции соответствующий санитарный паспорт выдается только в случае, если никоим образом не влияет на здоровье людей.
«Когда на доме установлена сотовая антенна, она установлена согласно соответствующим требованиям при наличии обязательной санитарной зоны. Поэтому в этом отношении жильцам нечего волноваться», - отметил министр.
Глава ведомства также рассказал, кто будет финансировать внедрение высокоскоростного интернета 5G в РК.
«Мы соответствующие пилотные изыскания с оборудованием 5G осуществляли в нескольких городах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Работа данного оборудования продемонстрировала возможность передачи интернета на очень высоких скоростях до 1 Гб в секунду. Денег из бюджета на это не предполагается, потому что развитие сетей телекоммуникаций в целом осуществляется за счет средств операторов связи», - заключил спикер.
- На каком этапе внедрение 5G рассказал глава Казахтелекома
- Более 113 тысяч рабочих мест создано в рамках ДКЗ
- Более 400 млрд тенге помогла сэкономить цифровизация финансовой сферы
- В Казахстане 30 услуг будут оказываться проактивно
- Какие цифровые документы будут приравнены к бумажным
- Какие госуслуги могут получить казахстанцы по QR-коду
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана