10 Июня 2022 22:48

Вредители плодовых культур облюбовали природный парк «Алтын-Эмель»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Большое количество красивых бабочек боярышниц замечено в Алматинской области. О нашествии вредителей плодовых культур сообщила пресс-служба Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель», передает МИА «Казинформ».

«В середине мая в некоторых горных ущельях нацпарка отмечен массовый лет бабочки-боярышницы.

На видео бабочки питаются нектаром цветов и капельками влаги на земле.

Несмотря на красивый внешний вид, следует знать, что боярышница считается вредителем плодовых культур.

Вскоре бабочки отложат яйца, из которых выведутся гусеницы, поедающие листья таких растений нацпарка, как яблоня, абрикос, спирея, боярышник, шиповник», - говорится в публикации пресс-службы Государственного национального природного парка «Алты-Эмель» Instagram.



