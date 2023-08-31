Вред наушников, гайморит, важность дыхания – интервью с ЛОР-врачом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ЛОР-врач Медицинского центра Управления Делами Президента РК Медет Маханбет стал первым врачом, который привез в страну опыт эндоскопической хирургии уха. Врач, получивший образование по программе «Болашак», сегодня успешно лечит пациентов из разных уголков республики. В связи этим корреспондент МИА «Казинформ» решил провести интервью с доктором, где обсуждались вопросы ухода за ушами и носом в осенний период, а также обсуждалась проблема вреда наушников.



Медет Маханбет обучался в медицинском университете Астана, а также Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры и спорта в Москве по курсу медицины. Позже по программе «Болашак» прошел стажировку по хирургии ушей в университетской клинике Сантаришкес в Вильнюсе, Литва.

– Медет Елтаевич, вы только что вышли из операции и пришли на интервью. Можете ли вы поделиться информацией об операции и состоянии пациента? Какие были жалобы у пациента? И, наконец, можно узнать о том, каковы технические и медицинские возможности больницы?

– Операция завершилась успешно. После нее пациент был переведен в палату послеоперационного ухода, где будет находиться под наблюдением медицинских работников в течение двух часов. Сегодня у меня запланированы две операции, обе из них нацелены на исправление проблем с носом. У одного из пациентов наблюдается искривление носовой перегородки, а также нарушение внешнего вида носа, вызванное травмой, полученной им в детстве. В течение дня было проведено две операции по процедуре «Риносептопластикой». В результате этих операций достигнуты две важные цели: пациенты теперь могут свободно дышать через нос, и внешний вид их носа стал более прямым.

Наша больница обладает обширными возможностями, обеспечивающими врачей-хирургов всем необходимым медицинским оборудованием. У нас имеется полный набор инструментов для проведения операций на ухо, носу и горле. Особо стоит выделить высококачественное оборудование немецкой компании KARL STORZ. В нашем арсенале есть ЛОР-комбайн, который позволяет эффективно чистить нос, распылять лекарства и осуществлять микроскопический осмотр ушей. Также мы используем видеоларингоскоп для детального изучения состояния горла.

В нашем медицинском центре пациенты из различных регионов приезжают по путевкам, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, у нас есть зарегистрированный контингент пациентов, которым мы предоставляем услуги, а также оказываем лечение на платной основе.

Во время моей стажировки по программе «Болашак», я приобрел навыки проведения трансканальных эндоскопических операций на ухо. В отличие от традиционного метода, который включает разрез за ухом, этот метод позволяет сделать небольшой разрез внутри ушной раковины. Его преимущества в том, что пациенты быстро восстанавливаются после операции, кровотечение минимально, а результаты остаются на высоком уровне. Я стал первым врачом, который привез этот опыт в Казахстан. В текущем году наша больница начинает внедрение этого метода в виде протокола. Это можно назвать большим научным достижением.

- Искривление носовой перегородки сейчас кажется обычным явлением. Какие факторы способствуют такой распространенности этой проблемы? И, действительно ли правильное носовое дыхание играет важную роль в функционировании всего организма?

– Носовая перегородка может искривляться самопроизвольно в результате травмы или в процессе физиологического роста. Эта перегородка состоит из двух частей: задняя ее часть — это кость, а передняя - хрящ. Однако следует отметить, что хрящ растет быстрее, чем кость, и некоторые источники указывают, что рост хряща продолжается до 25 лет. Поэтому по мере взросления у некоторых людей могут возникать затруднения с носовым дыханием, даже если они не сталкивались с травмами. В случае нарушений носового дыхания, рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу. Компьютерная томография считается «золотым стандартом» для изучения состояния всей полости носа.

Вы абсолютно правы, кислород играет ключевую роль в нормальном функционировании всего организма. Поскольку наш главный дыхательный орган - нос, источник кислорода поступает через него. Если нос имеет затруднения в нормальном дыхании, это может вызвать кислородное голодание, известное как гипоксия. Гипоксия, в первую очередь, оказывает негативное воздействие на функцию мозга, ведя к его утомлению.

Существуют люди, которые во время сна дышат через рот. При этом половина вдыхаемого воздуха попадает прямо в желудок, и он не способен обработать кислород. Когда человек спит, все органы восстанавливаются и получают необходимый кислород. Однако при недостатке кислорода организм сильно утомляется, иммунитет снижается, и продуктивность труда уменьшается из-за недостатка энергии.

Людям, страдающим от заложенности носа из-за аллергии, рекомендуется провести осмотр носовой перегородки. Существует три типа носовых перегородок: верхняя, средняя и нижняя. При аллергических реакциях нижняя перегородка может воспаляться и увеличиваться в размерах, при этом она может соприкасаться с другими частями носовой перегородки, что приводит к затруднению дыхания через нос. В некоторых случаях может потребоваться операция для уменьшения размеров носовой перегородки. В целом, нашей целью при операциях на носу является исправление всех обнаруженных дефектов.

– Какие заболевания в сфере отоларингологии в настоящее время наиболее распространены в нашей стране? И сколько операций в неделю вы делаете?

Анализируя статистику заболеваний в отоларингологии, можно отметить ряд проблем, связанных с носовой областью. Это обусловлено увеличением случаев аллергических реакций и различными травмами. Если общее количество операций составляет 10, из которых 5 - операции на носу, 3 - на ушах, и еще 2 - в горле. Что касается хирургических вмешательств в области горла, некоторые пациенты испытывают рост голосовых связок, что может привести к неожиданным осложнениям. После удаления интубационной трубки в реанимационном отделении у некоторых пациентов начинается сужение горла. Для профилактики таких случаев Лор-специалисты проводят внешний доступ к горлу и устанавливают трахеостому. В период пандемии, я работал в Костанайской больнице. Тогда мы приступили к подключению пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких и внимательно следили за их состоянием и отдыхом. Благодаря этим мерам, нам удалось спасти жизни пациентов, у которых было повреждено до 90 процентов легких. Важно отметить, что своевременное лечение всегда приносит эффективные результаты.

- Обычно, при наступлении холода возникают заложенность носа и у многих людей может развиться гайморит. Какой совет вы бы дали в такой ситуации?

– Гайморовые пазухи находятся под глазами и над челюстью. Все полости организма вырабатывают естественную слизь, которая выполняет несколько функций: она смягчает слизистую оболочку носа, увлажняет вдыхаемый горячий воздух и согревает его при холоде. Таким образов за сутки человеческий организм вырабатывает примерно пол-литра слизи. Однако при ОРВИ и вирусных инфекциях слизистый слой может опухнуть, что приводит к закупорке выходных отверстий. Вследствие этого процесса слизь перестает нормально выделяться, начинает циркулировать внутри пазух, становится благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов и может вызвать гнойное воспаление. Если же произошло лишь отечное состояние и гноение не накапливается, пациент может выздороветь без необходимости проведения хирургического вмешательства, при условии проведения консервативного лечения.

Внимательность при применении назальных капель весьма важна. Часто, когда люди заболевают, они не сразу обращаются к врачу, а направляются в аптеку с вопросом: «Что делать, если заложен нос?». В таких случаях, им сразу же рекомендуют капли, порой не задумываясь о других вариантах. Иногда даже бывает так, что фармацевты продают капли в нос как средство от гриппа. Например, известный «Називин» не уничтожает вирус, не снижает воспаление, а лишь сужает сосуды и уменьшает отечность в носу. И даже при разных марках капель, их фармакологический состав остается одинаковым. Если такие капли применять более трех дней, это может привести к истончению слизистой оболочки носа, что затруднит ее восстановление. Поэтому, при обращении к врачу, лучше рассмотреть возможность использования противовоспалительных препаратов в виде лекарств, а не капель.

– Как правильно ухаживать за ушами, носом и горлом в домашних условиях? Существует мнение, что использование ватных палочек для очистки ушей не рекомендуется. Также слышно о практике использования перекиси водорода в ушах. Верно ли это?

–Для очистки ушной серы можно использовать перекись водорода, однако важно не злоупотреблять этой практикой. Использование ватных палочек может еще больше сдвигать и уплотнять серу внутри уха. Иногда родители приносят своих детей всех возрастов и утверждают, что у детей есть проблемы с ушной серой. Важно понимать, что наличие серы в ушах у ребенка обычно беспокоит не самого ребенка, а его родителей. Дети, как правило, не осознают эту проблему, и вмешательство может вызвать стресс и недоумение у ребенка, а также у родителей. Ушная сера служит защитной функцией, и ее организм вырабатывает, чтобы предотвратить попадание пыли и других частиц внутрь уха. Если уровень серы слишком высок, то рекомендуется обратиться к отоларингологу (ЛОРу) для профессиональной чистки. Здоровый человек должен также регулярно посещать поликлинику для проведения базового профилактического медицинского осмотра хотя бы раз в год.

Что касается ухода за носом, рекомендуется время от времени проводить промывание солевым раствором. Важно при этом избегать слишком сильного всасывания, так как это может привести к истончению сосудистых стенок носа и возникновению кровотечения. При проведении процедуры промывания следует аккуратно ввести в нос воду и немного подождать, пока нос размякнет. Иначе можно повредить слизистую оболочку носа. Касаясь чистки зубов, рекомендуется уделять внимание верхней части языка. На языке обитают бактерии, и при ослаблении иммунитета и увеличении числа бактерий в горле может возникнуть гной, стоматит или тонзиллит.

– Хотелось бы узнать, какие могут быть последствия использования наушников на протяжении нескольких лет и возможно ли, что количество людей с нарушениями слуха будет увеличиваться?

– Каждый раз, когда обсуждается запрет на использование наушников, наблюдается повышенное внимание общества. Наушники допустимы, но важно не превышать средний уровень громкости. Рекомендуется снимать наушники после одного часа непрерывного прослушивания в день. Подобно тому, как капля постепенно пробивает камень, эффект от использования наушников становится заметным через несколько лет. Повреждение слухового нерва может вызвать появление шума в ушах, что в медицинской терминологии называется «Тиннитусом». Лечение этого состояния проводят врачи-сурдологи. По всему миру, включая США, ежегодно около двух миллионов людей становятся инвалидами из-за тиннитуса. В нашей стране тоже существует много таких пациентов. Не все из них обращаются к врачу вовремя, и в некоторых случаях слишком поздно для оказания помощи.

Существуют препараты, способные снизить интенсивность шума в ушах. Однако, если уровень громкости шума продолжает увеличиваться, это приводит к ухудшению слуха. в ушах — вещь субъективная, его нельзя проверить никаким прибором, и лечения нет. Если молодой пациент и пожилой человек обратятся за медицинской помощью, я могу назначить им одно и то же лекарство. Однако результат может быть разный: это лекарство может помочь молодому человеку, что приведет к уменьшению шума в его ушах, в то время как пожилому человеку оно может быть неэффективным, поскольку он мог упустить время для более успешного лечения.

Тиннитус также тесно связан с кардиологией, поскольку у пациентов он может возникать в результате повышения артериального давления, что негативно сказывается на слуховом нерве. В связи с этим лечение тиннитуса часто включает в себя два аспекта: назначение препаратов, способствующих нормализации слухового нерва, и контроль артериального давления со стороны кардиологов, чтобы предотвратить его повышение.

В нашей стране молодеют пациенты с потерей слуха. Конечно, одна из причин – наушники. Например, пять лет назад ко мне обращались пациенты старше 60 лет, сообщая о проблемах с шумом в ушах и потерей слуха. Сегодня же обращаются лица в возрасте 25-30 лет. Раньше у молодых людей ухо в основном подвергалось воспалительным процессам. Теперь же, при исследовании молодых пациентов, мы наблюдаем картину, аналогичную с состоянием слуха у людей старше 60 лет. На данном этапе мы обычно назначаем им лечение, направленное на поддержание слуховой функции. Однако, если пациенты находятся на грани глухоты, и их состояние достигло 3-4 степени, мы рассматриваем возможность применения слуховых аппаратов.

– Наблюдается тенденция сбора средств в социальных сетях для лечения детей за границей. Однако, как обстоят дела в сфере отоларингологии в нашей стране? Получают ли наши пациенты здесь соответствующее лечение?

– Ранее, я работал в Центре материнства и детства, где меня обучали сильные специалисты и преподаватели, которые продолжают свою деятельность там и по сей день. Тогда были случаи, когда родители решали отправить своих детей на лечение в Корею, не доверяя местным специалистам. Однако, в конечном итоге, некоторые из них возвращались в нашу страну и успешно выздоравливали при помощи наших медицинских экспертов. Среди наших пациентов также бывали случаи, когда люди приезжали из России после неудачных операций и мы помогали им восстановиться. Подобных инцидентов действительно много. В нашей стране также действуют компетентные специалисты, включая медицинских профессионалов, обладающих опытом, полученным за рубежом, не только в отоларингологии, но и в других медицинских областях. Кроме того, важным аспектом в данном вопросе является финансовая сторона. Если затраты на зарубежное лечение значительны и каждый шаг зависит от финансовых ресурсов, то стоит учесть, что у нас существует система бесплатного лечения по квотам. Это позволяет пациентам из отдаленных регионов страны получить доступ к медицинской помощи в больших городах.

Конечно, хорошие профессора есть как в России, так и в Корее, и в Турции. Например, профессор, у которого я учился в Литве, был известным врачом в Европе. Это подтверждает, что в каждой стране существуют выдающиеся специалисты. Я считаю, что такие квалифицированные профессионалы должны передавать свой опыт и знания своим ученикам, поддерживая тем самым преемственность в медицинской области.

Недавно два американских туриста обратились в нашу больницу с жалобами на боль в ухе. Они были приятно удивлены, увидев условия нашего центра – чистоту, наличие современного оборудования и уверенность в общении с врачом, так как я свободно говорю по-английски. Мы осведомлены о том, что во многих странах медицинские услуги могут быть чрезвычайно дорогими. В то же время, ситуация в медицинской сфере нашей страны находится на высоком уровне развития.

– Спасибо за подробное интервью!