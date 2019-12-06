Вратарь «Барыса» дисквалифицирован на один матч

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) вынесла решение о дисквалификации вратаря столичного клуба «Барыс» Эдди Паскуале на один матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Барыс» - «Йокерит».

Время – 20:48

На основании представленных материалов принято решение наложить на голкипера «Барыса» Эдварда Паскуале наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бьет (вратарь) противника «блином» в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.