В рамках ОСМС совершенствуется пакет медпомощи — Минздрав РК
Минздрав РК прокомментировал совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В рамках реализации поручений Главы государства по изменению организации медицинской помощи и финансирования, внедрению жесткого контроля в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также по повышению качества медицинской помощи Министерством здравоохранения проведен соответствующий анализ системы в отрасли. В части организации медицинской помощи с февраля текущего года реализуются мероприятия по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по ряду направлений, — говорится в ответе Минздрава на запрос агентства Kazinform.
В данном контексте охвачены:
- организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
- скрининговые исследования,
- поддержка работников субъектов здравоохранения,
- амбулаторное лекарственное обеспечение,
- организация медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями по стационарной помощи.
В целях определения диагноза и дифференцированной диагностики лиц, которые могут заболеть социально значимым заболеванием, в рамках ГОБМП разработаны нормы в части проведения клинико-диагностических исследований независимо от страхового статуса.
Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства от 7 февраля 2024 года по кардинальной модернизации системы медицинского страхования Министерством здравоохранения совместно с НАО «Фонд социального медицинского страхования» разработан комплекс мероприятий.
- Для обеспечения стабильного функционирования системы ОСМС был предпринят ряд мер. Для повышения охвата населения системой ОСМС, совершенствования пакетов медицинской помощи, повышения прозрачности и прослеживаемости используемых средств предусмотрена цифровизация системы. Кроме того, приняты меры по оптимизации необоснованных расходов по финансированию, контролю за освоением средств, борьбе с приписками медуслуг пациентам, увеличению финансирования отрасли. Принятие всех вышеперечисленных мер по модернизации системы ОСМС позволит обеспечить эффективное использование средств, финансовую стабильность системы здравоохранения, внедрить принципы страхования, — отмечается в сообщении Минздрава.