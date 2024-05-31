Минздрав РК прокомментировал совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках реализации поручений Главы государства по изменению организации медицинской помощи и финансирования, внедрению жесткого контроля в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также по повышению качества медицинской помощи Министерством здравоохранения проведен соответствующий анализ системы в отрасли. В части организации медицинской помощи с февраля текущего года реализуются мероприятия по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по ряду направлений, — говорится в ответе Минздрава на запрос агентства Kazinform.

В данном контексте охвачены: организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях,

скрининговые исследования,

поддержка работников субъектов здравоохранения,

амбулаторное лекарственное обеспечение,

организация медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями по стационарной помощи. организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, скрининговые исследования,поддержка работников субъектов здравоохранения,амбулаторное лекарственное обеспечение,организация медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями по стационарной помощи. организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, скрининговые исследования,поддержка работников субъектов здравоохранения,амбулаторное лекарственное обеспечение,организация медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями по стационарной помощи.

В целях определения диагноза и дифференцированной диагностики лиц, которые могут заболеть социально значимым заболеванием, в рамках ГОБМП разработаны нормы в части проведения клинико-диагностических исследований независимо от страхового статуса.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства от 7 февраля 2024 года по кардинальной модернизации системы медицинского страхования Министерством здравоохранения совместно с НАО «Фонд социального медицинского страхования» разработан комплекс мероприятий.