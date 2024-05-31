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    16:23, 31 Май 2024 | GMT +6

    В рамках ОСМС совершенствуется пакет медпомощи — Минздрав РК

    врачи
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Минздрав РК прокомментировал совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В рамках реализации поручений Главы государства по изменению организации медицинской помощи и финансирования, внедрению жесткого контроля в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также по повышению качества медицинской помощи Министерством здравоохранения проведен соответствующий анализ системы в отрасли. В части организации медицинской помощи с февраля текущего года реализуются мероприятия по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по ряду направлений, — говорится в ответе Минздрава на запрос агентства Kazinform.

    В данном контексте охвачены:

    • организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
    • скрининговые исследования,
    • поддержка работников субъектов здравоохранения,
    • амбулаторное лекарственное обеспечение,
    • организация медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями по стационарной помощи.
    организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, скрининговые исследования,поддержка работников субъектов здравоохранения,амбулаторное лекарственное обеспечение,организация медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями по стационарной помощи.

     В целях определения диагноза и дифференцированной диагностики лиц, которые могут заболеть социально значимым заболеванием, в рамках ГОБМП разработаны нормы в части проведения клинико-диагностических исследований независимо от страхового статуса.

    Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства от 7 февраля 2024 года по кардинальной модернизации системы медицинского страхования Министерством здравоохранения совместно с НАО «Фонд социального медицинского страхования» разработан комплекс мероприятий.

    - Для обеспечения стабильного функционирования системы ОСМС был предпринят ряд мер. Для повышения охвата населения системой ОСМС, совершенствования пакетов медицинской помощи, повышения прозрачности и прослеживаемости используемых средств предусмотрена цифровизация системы. Кроме того, приняты меры по оптимизации необоснованных расходов по финансированию, контролю за освоением средств, борьбе с приписками медуслуг пациентам, увеличению финансирования отрасли. Принятие всех вышеперечисленных мер по модернизации системы ОСМС позволит обеспечить эффективное использование средств, финансовую стабильность системы здравоохранения, внедрить принципы страхования, — отмечается в сообщении Минздрава.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Медуслуги Медстрахование Общество Минздрав РК
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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