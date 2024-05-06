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    14:30, 06 Май 2024 | GMT +6

    Врачи злоупотребляли назначением антибиотиков во время пандемии COVID-19 - ВОЗ

    корона
    Фото: Alena Shekhovtcova/Pexels

    Во Всемирной организации здравоохранения заявили о злоупотреблении назначением антибиотиков во время пандемии COVID-19, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как говорится в заявлении ВОЗ, хотя только у 8% госпитализированных пациентов с COVID-19 были сопутствующие бактериальные инфекции, требующие приема антибиотиков, трех из четырех, или около 75% пациентов, лечили антибиотиками «на всякий случай».

    Использование антибиотиков колебалось от 33% пациентов в регионе Западной части Тихого океана до 83% в регионах Восточного Средиземноморья и Африки. В период с 2020 по 2022 год количество рецептов со временем сократилось в Европе и Америке, тогда как в Африке оно увеличилось. 

    Самый высокий уровень использования антибиотиков наблюдался среди пациентов с тяжелой или критической формой COVID-19: средний мировой показатель составил 81%. В случаях легкой или средней степени тяжести наблюдались значительные различия между регионами, причем самый высокий уровень использования наблюдался в Африканском регионе (79%).

    Что касается исследования, выяснилось, что во всем мире чаще всего назначались антибиотики с более высоким потенциалом резистентности.

    - Когда пациенту требуются антибиотики, польза часто перевешивает риски, связанные с побочными эффектами или устойчивостью к антибиотикам. Однако, когда в них нет необходимости, они не приносят никакой пользы, но создают риски, а их использование способствует возникновению и распространению устойчивости к противомикробным препаратам, — сказала руководитель отдела ВОЗ по эпиднадзору д-р Сильвия Бертаньолио. 

    Эти данные требуют улучшения рационального использования антибиотиков, чтобы свести к минимуму ненужные негативные последствия для пациентов и населения. 

    В целом использование антибиотиков не улучшило клинические результаты у пациентов с COVID-19. И,  скорее, это может нанести вред людям, не имеющим бактериальной инфекции, по сравнению с теми, кто не получает антибиотики. Это подчеркивает острую необходимость улучшить рациональное использование антибиотиков, чтобы свести к минимуму ненужные негативные последствия как для пациентов, так и для населения. 

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Медицина Мировые новости ВОЗ
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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