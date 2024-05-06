Врачи злоупотребляли назначением антибиотиков во время пандемии COVID-19 - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о злоупотреблении назначением антибиотиков во время пандемии COVID-19, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в заявлении ВОЗ, хотя только у 8% госпитализированных пациентов с COVID-19 были сопутствующие бактериальные инфекции, требующие приема антибиотиков, трех из четырех, или около 75% пациентов, лечили антибиотиками «на всякий случай».

Использование антибиотиков колебалось от 33% пациентов в регионе Западной части Тихого океана до 83% в регионах Восточного Средиземноморья и Африки. В период с 2020 по 2022 год количество рецептов со временем сократилось в Европе и Америке, тогда как в Африке оно увеличилось.



Самый высокий уровень использования антибиотиков наблюдался среди пациентов с тяжелой или критической формой COVID-19: средний мировой показатель составил 81%. В случаях легкой или средней степени тяжести наблюдались значительные различия между регионами, причем самый высокий уровень использования наблюдался в Африканском регионе (79%).



Что касается исследования, выяснилось, что во всем мире чаще всего назначались антибиотики с более высоким потенциалом резистентности.

- Когда пациенту требуются антибиотики, польза часто перевешивает риски, связанные с побочными эффектами или устойчивостью к антибиотикам. Однако, когда в них нет необходимости, они не приносят никакой пользы, но создают риски, а их использование способствует возникновению и распространению устойчивости к противомикробным препаратам, — сказала руководитель отдела ВОЗ по эпиднадзору д-р Сильвия Бертаньолио.

Эти данные требуют улучшения рационального использования антибиотиков, чтобы свести к минимуму ненужные негативные последствия для пациентов и населения.



В целом использование антибиотиков не улучшило клинические результаты у пациентов с COVID-19. И, скорее, это может нанести вред людям, не имеющим бактериальной инфекции, по сравнению с теми, кто не получает антибиотики. Это подчеркивает острую необходимость улучшить рациональное использование антибиотиков, чтобы свести к минимуму ненужные негативные последствия как для пациентов, так и для населения.



