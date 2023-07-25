Врачи вернули к жизни после клинической смерти карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Реаниматологи Карагандинской областной клинической больницы буквально вытащили с того света 36-летнего карагандинца. Мужчина поступил в состоянии клинической смерти. К остановке сердца привел несчастный случай – он подавился куском мяса во время обеда у родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Когда карагандинец начал задыхаться, отец провел прием Геймлиха (первая помощь при закупорке верхних дыхательных путей инородным телом), но освободить дыхательные пути не удалось. Семья вызвала скорую помощь. По словам медиков, уже при подъезде к областной клинической больнице у пациента остановилось сердце.

«Доставили уже в состоянии клинической смерти без пульса, без дыхания. Первоочередно, учитывая, что он подавился, сразу провели прямую ларингоскопию. Увидели инородное тело, которое закрывало вход в дыхательные пути – кусок мяса. Удалили его корнцангом, параллельно начали непрямой массаж сердца, сразу провели после удаления инородного тела интубацию трахеи, после чего сердце у него забилось, то есть сердечная деятельность восстановилась» - пояснил врач реаниматолог областной клинической больницы Александр Собянин.

Вечером того же дня мужчина пришел в сознание, утром его сняли с аппарата ИВЛ. На следующий день пациента перевели в отделение. Сейчас карагандинец уже находится дома.

«Скорая помощь приехала в течение 5-7 минут в клинику, тут из реанимационного отделения уже нас встречали на каталке. Я очень благодарна врачам за то, что грамотно и быстро среагировали. Подключились не только врачи, младший медицинский персонал нас поддержал. Это, я считаю, сработал профессионализм не только, но и человеческие качества. Я очень благодарна Ирине Александровне, заведующей отделением за то, что такие врачи работают. Благодарна за то, что наш сын остался с нами, с семьей с детьми. Это большое счастье. Я благодарна областной клинической больнице, отделению реанимации областной станции скорой помощи» - сказала мама пациента Наталья Левина.

«Может быть повезло, что кусок мяса был большой и дальше за голосовую щель он не провалился, иначе обычными методами мы бы его не достали, возможно, пришлось бы проводить трахеотомию, к торой мы изначально были готовы, потому что, когда к нам привозят (это бывает очень редко) подразумеваем инородное тело в дыхательных путях, мы готовы условно на трахеотомию, но в его случае ему повезло», - дополнил Александр Собянин.