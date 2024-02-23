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    22:23, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Врачи в Южной Корее третий день не выходят на работу

    Врачи в Южной Корее третий день не выходят на работу
    Фото: Yonhap

    Крупные больницы в Корее испытывают трудности в обслуживании пациентов, поскольку тысячи врачей-стажеров третий день подряд покидают свои рабочие места в знак протеста против плана увеличения числа медицинских студентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Конфликт между врачами и правительством усилился, поскольку власти пообещали запрашивать ордера на арест тех, кто возглавляет массовые увольнения интернов и врачей-резидентов.

    По состоянию на вечер среды, 9 275 врачей-стажеров подали заявления об увольнении, и из них 8 024 покинули свои рабочие места, сообщил второй вице-министр здравоохранения Пак Мин Су.

    На ежедневном брифинге он призывал врачей участвовать в переговорах с правительством и «помнить, что пациенты ждут вас в этот момент».

    Несмотря на приказ правительства о возвращении к работе, врачи-стажеры не проявляют признаков отступления.

    Крупная организация Korean Intern Resident Association требует от правительства отозвать план увеличения числа медицинских студентов.

    По состоянию на вторник, число подавших в отставку врачей-стажеров составляло 8 816 человек, или 71,2% от общего числа стажеров.

    Теги:
    Работа Медицина Корея Врачи Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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