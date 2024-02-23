Врачи в Южной Корее третий день не выходят на работу

Крупные больницы в Корее испытывают трудности в обслуживании пациентов, поскольку тысячи врачей-стажеров третий день подряд покидают свои рабочие места в знак протеста против плана увеличения числа медицинских студентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Конфликт между врачами и правительством усилился, поскольку власти пообещали запрашивать ордера на арест тех, кто возглавляет массовые увольнения интернов и врачей-резидентов.

По состоянию на вечер среды, 9 275 врачей-стажеров подали заявления об увольнении, и из них 8 024 покинули свои рабочие места, сообщил второй вице-министр здравоохранения Пак Мин Су.

На ежедневном брифинге он призывал врачей участвовать в переговорах с правительством и «помнить, что пациенты ждут вас в этот момент».

Несмотря на приказ правительства о возвращении к работе, врачи-стажеры не проявляют признаков отступления.

Крупная организация Korean Intern Resident Association требует от правительства отозвать план увеличения числа медицинских студентов.

По состоянию на вторник, число подавших в отставку врачей-стажеров составляло 8 816 человек, или 71,2% от общего числа стажеров.