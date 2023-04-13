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    Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пациента в Алматы

    13 Апреля 2023, 11:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи из Алматы удалили пациенту из брюшной полости образование весом более 2 килограммов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения, 52-летний пациент обратился в Городскую больницу скорой неотложной помощи (ГБСНП) с жалобами на боль и тяжесть в брюшной полости. По словам мужчины, год назад он заметил, что живот стал увеличиваться, но никакого дискомфорта и боли не чувствовал до последнего. Как только это изменилось, обратился за помощью к врачам.

    На КТ было обнаружено объемное образование. После тщательных анализов и обследований консилиум решил делать операцию по удалению образования. Пациенту был выставлен диагноз – образование забрюшинного пространства с переходом в пахово-бедренную область слева.


    Хирурги ГБСНП удаляли опухоль весом более 2 килограммов в течение 2,5 часа.

    «Сложность операции заключалось в самом расположении образования. Оно сдвинуло все органы брюшной полости в одну сторону, разместившись на всей левой половине. Границы образования находились очень близко к аорте, образование практически «лежало» на аорте, прилегая к левой почке и мочеточнику, а внизу образование ушло через паховую область, проходя совсем рядом с бедренной артерией в верхнюю треть бедра. Сложность доступа заключалось в том, что нужно было сделать дополнительный разрез в паховой области. Чтобы извлечь образование пришлось в три руки очень осторожно отделять образование от органов, к которым оно буквально приросло. Образование удалось извлечь, не нарушив целостности, что очень важно»,- объяснил заведующий операционным блоком ГБСНП Нуркен Желдибаев.


    На момент операции размер образования был 25-30 см, а вес образования составил 2,240 килограмма. Операция завершилась успешно. Через 7 дней после операции пациент в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

    Медики напоминают, что при любых изменениях в организме, следуют проверяться и вовремя обращаться к врачам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
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