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Врачи спасли проглотившего 11 магнитов мальчика в Караганде

6 Февраля 2023, 21:27
Врачи спасли проглотившего 11 магнитов мальчика в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские врачи спасли жизнь ребенку, который проглотил сразу несколько магнитов. Ребенка срочно прооперировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 февраля в областную детскую больницу в экстренном порядке доставили двухлетнего ребенка. У пациента были сильные боли в животе, его неоднократно рвало. Рентгенография органов брюшной полости показала наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте. Как выяснилось позже, это были магнитные детали от детских игрушек в количестве 11 штук.

«Экстренно провели сложную операцию, в ходе которой обнаружено повреждение (перфорация) кишечника. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, состояние стабильное», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.


Фото: управление здравоохранения Карагандинской области
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