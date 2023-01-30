Врачи спасли двоих жамбылцев после ожога 85% тела

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жителей Мойынкумского района, пострадавших в результате хлопка газового баллона, спасли местные врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Двух жителей села Биназар, в возрасте 26 и 54 лет, доставили в приемный покой Мойынкумской центральной районной больницы с обширным термическим ожогом лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей IIIа-IIIб – IV степени. Пострадавшие получили ожоги 85% тела, ожоговый шок третьей степени, термоингаляционный ожог верхних дыхательных путей. Минуя приемное отделение, пациентов госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

По информации ведомства, пострадавшие получили ожоги в результате хлопка газового баллона у них дома. Когда они заходили в комнату, то попали в огненный шар, где стоял баллон, который заправляли накануне вечером.

«Прибывший в район по линии санавиации специалист по ожоговой хирургии провел осмотр. Учитывая тяжесть состояния, обширную ожоговую травму и шоковое состояние пострадавших, было рекомендовано продолжить противошоковую терапию в условиях ЦРБ Мойынкумского района», - пояснили в ведомстве.

Под наблюдением заведующего отделением хирургии, врача высшей категории Медета Мукашева состояние пациентов стабилизировалось. На четвертые сутки пострадавших отправили санавиацией в ожоговое отделение городской многопрофильной больницы города Тараза.

«Трагические ситуации, такие как взрывы бытового газа, как правило, происходят по причине нарушения правил обслуживания, эксплуатации и хранения бытовых газовых устройств. Зачастую, последствия от взрыва газа очень тяжелые. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности», - подчеркнул врач высшей категории Медет Мукашев.

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