Врачи спасли алматинца, получившего нож в сердце

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи больницы скорой неотложной помощи Алматы вернули к жизни мужчину с ножевым ранением сердца и легкого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пациент был доставлен в приемное отделение с колото-резаным ранением грудной клетки, у него были повреждены сердце и легкое.

Алматинец получил ранение в результате ссоры со знакомым.

Как рассказали врачи, его доставили в крайне тяжелом состоянии, с большой кровоточащей раной в области сердца, с затрудненным дыханием, низким артериальным давлением и тахикардией.

«В подобных случаях очень важно быстро оказать помощь пациенту, счет идет на минуты. Мужчина сразу же был доставлен в операционную. На фоне проводимых противошоковых мероприятий бригада хирургов провела операцию - торакотомию, это хирургическое вмешательство через вскрытие грудной клетки, ушивание раны сердца и сквозных ранений левого легкого, остановку кровотечения, дренирование плевральной полости», - рассказал заместитель главного врача по хирургии БСНП Онласын Ибекенов

Кровопотеря составила почти четыре литра. Во время операции больному перелили 11 доз крови и плазмы.

Как отметил врач, в последние годы количество пациентов с ножевыми ранениями уменьшилось.

«Это связано с улучшением криминогенной обстановки в городе. В 90-х, в начале двухтысячных годов редкое дежурство обходилось без ножевого или огнестрельного ранения. В праздничные и выходные дни иногда поступало по нескольку пациентов с различными травмами»,- сказал Онласын Ибекенов.

На десятые сутки больного выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.