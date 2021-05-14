Врачи СКО: о вакцинации и ситуации с COVID-19 год назад и сейчас

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Врачи Северо-Казахстанской области рассказали, как складывается ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас, о приобретенном опыте и эффективности вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель главного врача областной многопрофильной больницы Руслан Тасов вспоминает лето прошлого года, когда больницы столкнулись с наплывом пациентов и медучреждения срочно перепрофилировали в «ковидные» госпитали.

«Пик пришелся на июль-август. По 20-25 человек в день принимали пациентов в тяжелейшем состоянии. Они нуждались в кислородной поддержке, аппаратах ИВЛ. Мобилизовали все силы, как могли. Справились, конечно, с ситуацией. Опыта лечения такой инфекции у нас в то время не было. Были клинические протоколы, опирались на них. Сейчас определенный опыт работы у нас уже есть», - рассказал Р. Тасов.

Он добавил, что по-прежнему поступают больные в тяжелом состоянии. В основном, люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими и заболеваниями соединительной ткани. Эта категория пациентов подвержена вирусной пневмонии. Более 50% пациентов нуждаются в различной степени кислородной поддержки.

«Эта пневмония с поражением сосудов. Поэтому часто у пожилых страдает центральная нервная система. Из опыта нашей работы: пожилые становятся вялыми, заторможенными. Заболевание грозное, коварное и быстро прогрессирующее. Буквально за 3-4 дня пациент может оказаться на ИВЛ. Летальность в таких случаях 85%. Необходимо соблюдать меры безопасности в общественных местах, носить маски. Никакого лекарства от COVID-19 нет. Мы проводим симптоматическую, патогенетическую терапию. То есть, стараемся уменьшить поражающее действие вирусной инфекции. Единственное, что может смягчить воздействие коронавируса – вакцинация. Если нет противопоказаний, то вакцину обязательно нужно пройти. Даже если человек заболеет, то пройдет все в более легкой форме», - сказал Р. Тасов.

Первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы Асхат Молжигитов тоже отметил, что вакцинация позволит остановить распространение вируса.

«Доказано, что люди, которые прошли вакцинацию, менее подвержены заболеваемости и переносят ее в легкой форме. Чтобы остановить распространение вируса, нам нужен коллективный иммунитет – от 65-70% населения должно получить вакцину. Противопоказаниями являются возраст до 16 лет и перенесенный COVID-19 менее полугода назад. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр терапевта. Есть индивидуальные противопоказания. Не имеет значения производитель вакцины. Все они направлены на выработку антител. Поэтому нельзя сказать, что какая-то работает лучше или хуже. Даже если есть антитела, то можно и нужно привиться. Титр антител только возрастет. Тяжелых осложнений за время вакцинации в нашей области мы не наблюдали», - проинформировал А. Молжигитов.

Он добавил, что, несмотря на относительно стабильную ситуацию с распространением коронавируса в регионе, есть тяжелые случаи заболевания.

«Последний протокол лечения наиболее оптимальный, базирующийся на европейских рекомендациях. Сейчас очень хороший процент выздоровлений. Благодаря принимаемым мерам, уровень больных много было, просто огромный поток. Работали по международным рекомендациям. Конечно, не всех удалось спасти. Но большая часть выздоровела. Спустя год эти пациенты приходят к нам, мы их наблюдаем. Тогда мы не знали осложнений, которые вызывает вирус. Сейчас мы встречаем отдаленные осложнения», - сказал А. Молжигитов.

14 мая Северо-Казахстанская область перешла в «желтую зону» по распространению коронавируса. В «зеленой зоне» регион продержался три недели.