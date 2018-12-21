Врачи рассказали о состоянии сбитой автобусом девушки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения акимата Астаны рассказали о состоянии сбитой автобусом девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девушка поступила во 2-ую городскую больницу. Ее осмотрели, после чего она была отпущена домой на амбулаторное лечение. У нее было зафиксировано несколько ушибов, госпитализация не потребовалась», - сообщили в пресс-службе горздрава.

Напомним, 20 декабря в Астане автобус 54 маршрута сбил девушку на пешеходном переходе. В данный момент водитель автобуса отстранен от работы.