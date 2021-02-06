Врачи рассказали о состоянии матери и ребенка после нападения волка в одном из сел ВКО

КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане рассказали о состоянии здоровья матери и ребенка, на которых в одном из сел напал волк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел недавно в селе Маралды Курчумского района.

«Все произошло в 21:30, когда женщина с сыном вышли на улицу, чтобы загнать скот в сарай. В тот момент на них и напал волк. Они начали кричать, и на их крики выбежал глава семейства, который вилами заколол волка», - рассказал аким Маралдинского сельского округа Фархат Ожикенов.

«Пострадавшие доставлены в районную больницу. Женщину волк укусил за левое плечо и предплечье, а у подростка пострадала голень. В целом, их состояние стабильное», - заверили врачи.

«Они получают антирабическую вакцину, и антибиотики, а также им назначены ежедневные перевязки. На понедельник готовим их к выписке», - рассказали в районной больнице.

Отметим, что после этого случая, школы сельского округа перешли на односменное обучение.

Напомним, что похожий случай произошел в конце года в Костанайской области. В Жангельдинском районе волки напали на девушку 1991 года рождения.