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    22:11, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Врачи рассказали о состоянии матери и ребенка после нападения волка в одном из сел ВКО

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    КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане рассказали о состоянии здоровья матери и ребенка, на которых в одном из сел напал волк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел недавно в селе Маралды Курчумского района.

    «Все произошло в 21:30, когда женщина с сыном вышли на улицу, чтобы загнать скот в сарай. В тот момент на них и напал волк. Они начали кричать, и на их крики выбежал глава семейства, который вилами заколол волка», - рассказал аким Маралдинского сельского округа Фархат Ожикенов.

    «Пострадавшие доставлены в районную больницу. Женщину волк укусил за левое плечо и предплечье, а у подростка пострадала голень. В целом, их состояние стабильное», - заверили врачи.

    «Они получают антирабическую вакцину, и антибиотики, а также им назначены ежедневные перевязки. На понедельник готовим их к выписке», - рассказали в районной больнице.

    Отметим, что после этого случая, школы сельского округа перешли на односменное обучение.

    Напомним, что похожий случай произошел в конце года в Костанайской области. В Жангельдинском районе волки напали на девушку 1991 года рождения.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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