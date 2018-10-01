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Врачи рассказали о состоянии двух девушек, сбитых в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи городской клинической больницы №7 в Алматы прокомментировали состояние двух девушек, которые были сбыты на проспекте Райымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Близких подруг 19-летняю Камшат Курумбаеву и 20 -летнюю Клару Исламову доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
«3 октября К. Курумбаевой была проведена операция по восстановлению мягких и костных тканей правого бедра с последующей их фиксацией. У нее был закрытый перелом бедра и разрыв мышц. В настоящее время пациентка переведена в отделение политравм. Девушка в сознании, будет получать дальнейшее лечение. Дней 10 еще точно будет находиться в больнице, а после, если станет лучше, отпустим домой», - сказал заведующий отделением политравмы ГКБ 7 Алматы Рамазан Аскеров.
Также, пострадавшая получила перелом костей черепа, черепно-мозговую травму и ушиб головы. Как сообщают медики, при поступлении девушке провели трепанацию черепа. Хирургическое вмешательство ждет и вторую студентку.
«Состояние пациентки К. Исламовой остается тяжелым, но стабильным. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, перелом лицевого скелета и перелом левого бедра со смещением», - добавил Р. Аскеров.
Операция на восстановление мышечных и костных тканей левой ноги пострадавшей сделают на следующей неделе.
Напомним, 26 сентября в 08:40 часов водитель «BMW» совершил наезд на двух девушек на проспекте Райымбека, а после скрылся. В этот же день была обнаружена автомашина марки «BMW 525І» с признаками ДТП в районе одного из домов 5-го микрорайона Алматы и установлена личность подозреваемого.
Ранее сообщалось, что 25-летний житель Алматинской области Ермек Нәсіл, скрывшийся с места ДТП на автомобиле «BMW», задержан.
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