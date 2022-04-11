Врачи проведут для казахстанцев прямые эфиры по вопросам онкозаболеваний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты Министерства здравоохранения РК проведут бесплатные консультации в прямом эфире по вопросам онкологических заболеваний, в ходе которых казахстанцы получат ответы на волнующие их вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если Вы или ваши родные впервые столкнулись с онкологическим заболеванием и не знаете, что делать, куда обращаться, какие анализы и исследования нужно пройти, то приглашаем принять участие в прямых эфирах и услышать ответы от специалистов. При этом, напоминаем, что консультации специалистами и обследование пациентов с подозрением на злокачественное новообразование (ЗН) в амбулаторных условиях проводится по «зеленому коридору» – ВНЕ общей очерёдности и ограничений, в течение восемнадцати рабочих дней», - говорится в сообщении ведомства.

С расписанием прямых эфиров можно ознакомиться здесь.

Минздрав также напомнил, что п ри подозрении на онкологию – МРТ и КТ проводятся бесплатно. Можно получить направление на эти и другие виды обследований в своей поликлинике (ПМСП), к которой прикреплены.

У глубленное обследование пациентов с подозрением на злокачественное новообразование с целью установления диагноза проводится в течение пятнадцати рабочих дней с момента обращения в онкоцентр, с целью уточнения тактики лечения и персонификации терапии – в течение тридцати рабочих дней», -



