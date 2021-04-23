Врачи призывают карагандинцев не заниматься самолечением при признаках КВИ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Коронавирусная инфекция – заболевание очень коварное. Нередко оно протекает бессимптомно. Больной может чувствовать себя нормально и не испытывать особых трудностей при дыхании. Тем не менее КТ показывает поражение лёгких. По словам медиков, коварство COVID-19 заключается и в стремительном развитии заболевания, передает МИА «Казинформ».

В чём опасность самолечения и несвоевременного обращения к врачам, объяснил заведующий инфекционным отделением многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова Видади Джамаледдинов.

«Болезнь нередко развивается молниеносно. Многие к нам поступают уже в запущенном состоянии, с тяжёлыми осложнениями. И нам не всегда в таких случаях удаётся помочь. Поэтому при первых же признаках обращайтесь к врачам, – советует Видади Джамаледдинов. – Ведь всего за пару дней поражение лёгких может увеличиться с 5 до 50%».

Инфекционный госпиталь полностью обеспечен лекарственными препаратами и необходимым оборудованием. Здесь развёрнуто 104 койки, из них 23 – реанимационных.

Видади Джамаледдинов говорит, что ежесуточно к ним обращаются 113–115 человек.

«У нас происходит сортировка больных после КТ. Те, у кого поражение лёгких менее 20%, отправляются в другие клиники. Мы работаем с наиболее тяжёлыми случаями. Сейчас у нас в стационаре 90 больных. Из них в реанимации девять человек. На ИВЛ пациентов нет. Всего в нашей клинике 23 аппарата искусственной вентиляция лёгких, 135 концентраторов», – рассказывает заведующий инфекционным отделением.

Реанимационный блок оснащён централизованной подачей кислорода. Есть свой аппарат КТ. Для лечения в медучреждении используется противовирусная терапия, плазмотерапия, антикоагулянты и др.

«Уважаемые жители Карагандинской области, призываю вас не заниматься самолечением и вовремя обращаться к медработникам. Мы очень хотим, чтобы вы уходили от нас живыми и здоровыми. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких, соблюдайте все необходимые меры предосторожности!» – обратился к жителям региона Видади Джамаледдинов.