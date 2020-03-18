Врачи призвали казахстанцев оставаться дома
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские врачи призвали соотечественников оставаться дома, передает МИА «Казинформ».
«Алматинские и столичные врачи устроили флешмоб. «Мен Сіз үшін жұмыста қалдым,
Сіз мен үшін үйде болыңыз!» - «Я ради вас остался на работе, а вы ради меня останьтесь дома!» - призывают людей доктора. Очень актуально с закрытием столицы и Алматы», - написала на своей странице в Instagram известная журналистка Полина Шиманская.
Напомним, в Казахстане подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев. Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Сегодня жителям и гостям Алматы предложили покинуть город при необходимости до 00:00 часов 22 марта из-за введения карантина. Как отметили в акимате, сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города, временно будут размещены на территории Алматы.
- О текущей эпидемиологической ситуации рассказали в Алматы
- Цена нефти марки WTI упала до 17-летнего минимума
- С 19 марта запретили выезд легковых автомобилей и автобусов из Алматы
- Какова ситуация по коронавирусу в Нур-Султане на 18 марта
- Евровидение-2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса
- Минимизировать перемещение внутри региона рекомендовал жителям аким СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана