+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 14 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Врачи призвали казахстанцев оставаться дома

18 Марта 2020 19:33
Поделиться:
Врачи призвали казахстанцев оставаться дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские врачи призвали соотечественников оставаться дома, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
За нарушение режима ЧП осудят директора клуба в Павлодаре
О текущей эпидемиологической  ситуации рассказали  в Алматы С 19 марта запретили выезд легковых автомобилей и автобусов из Алматы Цена нефти марки  WTI упала до 17-летнего минимума

«Алматинские и столичные врачи устроили флешмоб. «Мен Сіз үшін жұмыста қалдым,

Сіз мен үшін үйде болыңыз!» - «Я ради вас остался на работе, а вы ради меня останьтесь дома!» - призывают людей доктора. Очень актуально с закрытием столицы и Алматы», - написала на своей странице в Instagram известная журналистка Полина Шиманская.

Напомним, в Казахстане подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев. Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

Сегодня жителям и гостям Алматы предложили покинуть город при необходимости до 00:00 часов 22 марта из-за введения карантина. Как отметили в акимате, сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города, временно будут размещены на территории Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив