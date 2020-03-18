Врачи призвали казахстанцев оставаться дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские врачи призвали соотечественников оставаться дома, передает МИА «Казинформ».

«Алматинские и столичные врачи устроили флешмоб. «Мен Сіз үшін жұмыста қалдым,

Сіз мен үшін үйде болыңыз!» - «Я ради вас остался на работе, а вы ради меня останьтесь дома!» - призывают людей доктора. Очень актуально с закрытием столицы и Алматы», - написала на своей странице в Instagram известная журналистка Полина Шиманская.

Напомним, в Казахстане подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев. Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

Сегодня жителям и гостям Алматы предложили покинуть город при необходимости до 00:00 часов 22 марта из-за введения карантина. Как отметили в акимате, сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города, временно будут размещены на территории Алматы.