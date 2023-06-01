Врачи поезда «Саламатты Қазақстан» ведут прием жителей Алтайского района ВКО – фоторепортаж

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Алтай в Восточно-Казахстанской области вчера ночью. Сегодня с утра ведется прием местных жителей, им оказывается медицинская помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Люди, приехавшие из разных населенных пунктов Алтайского района, собрались у поезда с 8 часов. Медработники встретили их угощением.

Районный акимат специально для долгожданных гостей организовал концертную программу. Музыка и песни подняли настроение зрителям.

«Да, мы ждали медицинский поезд, который ездит по станциям и оказывает помощь людям с помощью современного оборудования. Вообще, в последнее время в нашей стране уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Потому, что только здоровая нация может гарантировать будущее государства. От чистого сердца рады видеть вас на земле Алтая! Желаю удачи в работе», – сказала заместитель акима района Жанна Аскарова в приветственной речи.

Затем главный врач поезда «Саламатты Қазақстан» Айнур Егинбаева разъяснила жителям района, к каким специалистам они могут обратиться.

«В поезде есть такие специалисты, как терапевт, стоматолог, педиатр, офтальмолог, хирург, уролог, лор, маммолог. Затем прибудут юрист и медиатор. С ними вы тоже сможете проконсультироваться. Это бесплатно. Достаточно иметь при себе удостоверение личности», – сказала А.Егинбаева.

Около 9 часов утра около 50 человек начали поочередно входить в поликлинику на рельсах. Люди будут приходить в течение всего дня. Поезд будет стоять на этой станции двое суток.

«В Алтайском районе замечательная природа. Мы любуемся на высокие горы, густые леса. Сам я живу в Астане. Благодаря работе в этом поезде мы побывали во многих местах Казахстана. Жители Алтайского района очень спокойные, культурные. Даже стоя в очереди, до сих пор не спорили», – поделился своими впечатлениями менеджер медицинского поезда Арыстан Куандыков.

Поезд составлен из 8 вагонов, есть лаборатория и небольшая операционная. Здесь можно сдать биохимические анализы, пройти ультразвуковое обследование внутренних органов. Всего здесь работают 35 врачей. Большинство медработников из Астаны.

Поезд «Саламатты Қазақстан» до 12 июня будет ездить по Восточно-Казахстанской и Абайской областям.

Проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Отметим, что основной информационный партнер социального проекта – Телерадиокомплекс Президента РК.