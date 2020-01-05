Врачи отмечают улучшение состояния пострадавших в авиакатастрофе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в медицинских организациях городов Нур-Султан и Алматы находятся 34 пациента, из них 7 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
В отделении реанимации медицинских организаций находятся 2 пациента (1 пациент в Алматинской многопрофильной клинической больнице, 1 пациент в НИИ травматологии и ортопедии города Нур-Султан).
У всех пострадавших, в том числе находящегося в реанимации в южной столице, состояние стабильное, в динамике отмечается улучшение.
Трое пострадавших в авиакатастрофе для получения дальнейшего лечения посредством санитарной авиации транспортированы в НИИ травматологии и ортопедии города Нур-Султан.
В целом, врачами проведено 23 оперативных вмешательства. Все проведенные операции прошли успешно.
В том числе, двоим детям травматологи Центра детской неотложной медицинской помощи провели операции без разреза с применением высокотехнологичных медицинских услуг, а именно «остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости». Преимуществами такой операции считаются минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения.
Необходимо отметить, всем пострадавшим в авиакатастрофе оказывается необходимое лечение. Привлечены лучшие специалисты республиканских НИИ и центров, сообщает МЗ РК.
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