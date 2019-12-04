Врачи-онкологи Семея вернулись со стажировки в Израиле

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Группа врачей Онкоцентра Семея вернулась со стажировки в Израиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр ядерной медицины и онкологии города Семей.

В Онкоцентре рассказали, что программа повышения квалификации медицинских работников Восточно-Казахстанской области в зарубежных клиниках успешно реализуется. Благодаря этой программе десятки врачей области в 2019 году получили возможность пройти обучение в лучших лечебных учреждениях Европы, в их числе - сотрудники Центра ядерной медицины и онкологии города Семей.

«На днях в Семей вернулась последняя в этом году группа врачей-онкологов, которая благодаря инициативе и поддержке акимата ВКО смогла усовершенствовать свои знания и улучшить практические навыки. Трое из четырех стажеров стажировались дольше остальных коллег, почти четыре месяца. По их словам, обучение прошло успешно и было очень плодотворным. Все врачи привезли в родной город огромный багаж знаний, который в скором времени планируют применить в своей работе», - пояснили в центре. Своими впечатлениями поделились врачи отделения маммологии и онкогинекологии Центра Ядерной медицины и онкологии Толеген Курмангалиев и Айбек Садыков, которые проходили медицинскую стажировку на базе государственного многопрофильного медицинского и научного центра Rambam в израильском городе Хайфа по теме «Современные методы хирургического лечения рака молочной железы». Первое, что приятно удивило семейских врачей - это радушное отношение местных жителей и их израильских коллег. А второе - то, что в отделении маммологии, где сотрудники Онкоцентра проходили стажировку, работают три нобелевских лауреата, а их куратором был директор хирургии молочной железы доктор Авиад Хоффман – один из лучших специалистов Израиля. «Стажировка проходила в благоприятной и доброжелательной обстановке. Большинство сотрудников клиники владеют русским языком, поэтому языковой барьер не препятствовал нашему обучению. Мы, будучи стажерами, активно принимали участие во всех этапах диагностики и лечения пациентов, что помогло нам перенять опыт наши коллег из Израиля», - поделился своими впечатлениями врач-маммолог Айбек Садыков. К слову, результатом реализации программы акимата Восточно-Казахстанской области должно стать повышение уровня медицинского обслуживания и эффективности лечения путем не только обучения отдельных врачей за границей, но и дальнейшей передачи этих знаний своим коллегам на местах.







