Врачи оценили состояние пострадавших от перцового баллончика школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения прокомментировали состояние детей, пострадавших в результате распыления перцового баллончика в школе №96, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления, в Центр детской неотложной медицинской помощи госпитализировано трое детей.

«У всех состояние средней степени тяжести. Всю необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме», - отметили в пресс-службе горздрава.

Ранее сообщалось, что девятиклассник распылил перцовый баллончик в уборной школы, семь учеников доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



