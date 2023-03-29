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    Врачи оценили состояние пострадавших от перцового баллончика школьников в Алматы

    29 Марта 2023, 17:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения прокомментировали состояние детей, пострадавших в результате распыления перцового баллончика в школе №96, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, в Центр детской неотложной медицинской помощи госпитализировано трое детей.

    «У всех состояние средней степени тяжести. Всю необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме», - отметили в пресс-службе горздрава.

    Ранее сообщалось, что девятиклассник распылил перцовый баллончик в уборной школы, семь учеников доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия школа Дети
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