Врачи не имеют доступа к информации – Елжан Биртанов о согласии родственников на трансплантацию органов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал инициируемые поправки в Кодекс о здоровье народа касательно согласия родственников на трансплантацию органов больного после его смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если я предлагаю эту норму и мои коллеги, то разумеется я поддерживаю эту норму. Еще раз говорю, что это конфиденциальная информация. Она закрыта. Ни один врач не знает, когда он занимается спасением», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Мажилиса Парламента.
Он заверил, что информацию о согласии смогут использовать только специальные трансплант-координаторы, которые никакого отношения к лечению пациентов не имеют.
«Поэтому страхи о том, что врачи могут кому-то специально констатировать смерть (беспочвенны - прим. ред), подготовить его к смерти невозможно», - отметил Е. Биртанов.
«Потому что в большинстве случаев врачи не знают, согласен человек или нет, тем более сейчас когда мы говорим о том, что мнение родственников будет фиксироваться. Но по факту в Казахстане родственники против, к сожалению», - заключил министр.
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