Врачи медпоезда «Жәрдем» в Атырауской области приняли более 14 тысяч пациентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Монорхизм, болезнь Меньера и другие редкие заболевания выявили медики поезда «Жәрдем» в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области специализированный медицинский поезд «Жәрдем» побывал на 9 железнодорожных станциях. Всего за первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью обратились больше 14 тысяч человек. Наиболее частые заболевания, которыми страдают люди в регионе, это хронический пиелонефрит, бронхит, сахарный диабет, остеохондроз, аллергический ринит, тугоухость, эрозия матки. Но пришлось столкнуться и с достаточно редкими заболеваниями. Это болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха невоспалительного характера, проявляющееся приступами головокружения, шумом в больном ухе и прогрессирующим снижением слуха. Монорхизм - врождённое отсутствие одного яичка, а также врожденные аномалии мочеполовой системы, гипоплазия - аномально маленький размер почки», - сообщили в пресс-службе медицинского поезда.

Фото: railnews.kz