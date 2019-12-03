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Врачи медпоезда «Жәрдем»  в Атырауской области приняли более 14 тысяч пациентов

3 Декабря 2019 16:16
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Врачи медпоезда «Жәрдем»  в Атырауской области приняли более 14 тысяч пациентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Монорхизм, болезнь Меньера и другие редкие заболевания выявили медики поезда «Жәрдем» в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырауской области специализированный медицинский поезд «Жәрдем» побывал на 9 железнодорожных станциях. Всего за первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью обратились больше 14 тысяч человек. Наиболее частые заболевания, которыми страдают люди в регионе, это хронический пиелонефрит, бронхит, сахарный диабет, остеохондроз, аллергический ринит, тугоухость, эрозия матки. Но пришлось столкнуться и с достаточно редкими заболеваниями. Это болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха невоспалительного характера, проявляющееся приступами головокружения, шумом в больном ухе и прогрессирующим снижением слуха. Монорхизм - врождённое отсутствие одного яичка, а также врожденные аномалии мочеполовой системы, гипоплазия - аномально маленький размер почки», - сообщили в пресс-службе медицинского поезда.

Фото: railnews.kz

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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