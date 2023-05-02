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Врачи медпоезда «Саламатты Қазақстан» обследовали жителей поселка Шелек в Алматинской области

Автор:  
Шынар Хамитова
2 Мая 2023, 23:07
Врачи медпоезда «Саламатты Қазақстан» обследовали жителей поселка Шелек в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специалисты поезда «Саламатты Қазақстан» оказали медицинские услуги жителям поселка Шелек Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Третьей остановкой поезда «Саламатты Қазақстан» стала станция Шелек, расположенная в 120 километрах от Алматы. На станции врачи весь день принимали жителей поселка.

«Проходил УЗИ, был на приеме у офтальмолога, невропатолога и других специалистов. Остался доволен сервисом», - сказал местный житель в интервью корреспонденту телеканала Jibek Joly.

По словам врача-невропатолога Нурлана Серикбайулы, многие жители приходят с жалобами на позвоночник.

«У 80-90 процентов местных жителей, которые пришли на прием, имеется грыжа или протрузия», - сказал врач.

Напомним, 26 апреля со станции Алматы-2 торжественно отправился в путь поезд «Саламатты Қазақстан».

Социальный проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства здравоохранения, фонда АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фонда социальных проектов».


ФНБ «Самрук Казына»   Алматинская область   JIBEK JOLY  
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