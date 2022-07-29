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Врачи медпоезда примут жителей отдаленных сел Павлодарской области
29 Июля 2022 19:57

Врачи медпоезда примут жителей отдаленных сел Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 31 июля по девяти отдаленным станциям Павлодарской области проедет специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Врачи будут оказывать первичную медико-санитарную помощь, проводить консультации и обследования. При необходимости могут сделать мини-операцию, выдать направление на плановую госпитализацию жителям отдаленных поселков, где нет поликлиник с узкими специалистами.

Принимать пациентов будут с 9 до 18 часов.
31 июля поезд прибудет в Майский разъезд, 1 августа – в Жумыскер, 2 и 3 августа будет в Коктобе, на следующий день – в Курколе. С 5 по 6 августа прийти на осмотр смогут жители Маралды, по три дня принимать будут в Куркамысе и Калкамане, 12-13 августа – Карасоре, 15-16-го – в Шидерты.
В медбригаду поезда входят терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог. В этом году жители отдаленных сел смогут попасть на прием к психологу и дерматовенерологу.
По данным Фонда социальных проектов, в поезде есть необходимое оборудование для исследований.
Медицинские поезда ходят по всему Казахстану. Всего они охватят 147 станций отдаленных районов.


Фото: pavlodarnews.kz
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