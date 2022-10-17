17 Октября 2022, 16:54

Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Консультации для сложных пациентов проведут 18 - 19 октября в Уральске ангиохирург Талгат Сарсембаев, кардиохирург Ерлан Денеев и аритмолог Шалкар Смагулов – врачи высшей категории больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП.

Кардиохирург и аритмолог будут вести прием в областном кардиологическом центре. Ангиохирург - в областной многопрофильной больнице (диагностический корпус). Специалисты будут работать 18 октября с 10 до 18 часов, 19 октября - с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 - 14:00).

На консультативный прием пациент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и результаты уже проведенных исследований. Для постановки точного диагноза и принятия дальнейшего решения врачам необходимы:

кардиохирургу – ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ и все иные имеющиеся выписки, обследования, анализы;

аритмологу – ЭКГ, Холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ;

ангиохирургу – УЗДГ сосудов, диск КТ или аортографии и все иные, имеющиеся в наличии, выписки, обследования, анализы.

Квалифицированные узкие специалисты БМЦ УДП РК оказывают бесплатную консультативную помощь населению старше 18 лет в рамках ежегодной акции по повышению доступности оказания высокоспециализированной медицинской помощи.

«Согласно потребностям и запросу регионов, в этом году на консультации выезжают кардиохирурги, аритмологи и ангиохирурги. За 9 месяцев текущего года мы посетили уже 8 областей и оказали помощь почти 1000 пациентов», – сообщил участник выездной бригады Талгат Сарсембаев.

По официальным данным МЗ РК, в 650 населенных пунктах страны отсутствуют лечебные учреждения. Во многих областных центрах не хватает высококвалифицированных узких специалистов. Эта проблема нашла отражение и в сентябрьском Послании Главы государства.

Ежегодным проведением благотворительной выездной акции «Мой любимый доктор» коллектив БМЦ вносит свой вклад в поддержку здоровья населения регионов Казахстана.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из лидирующих причин смертности в мире. Ежегодно они уносят жизни более 17 миллионов человек.

Фото: udp-rk.kz











