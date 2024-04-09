Врачи круглосуточно работают в эвакопунктах в Актюбинской области

Во время паводков в Актюбинской области заработала линия экстренной помощи по оказанию психологической помощи. При этом людям оказывалась вся необходимая медицинская помощь в эвакуационных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.

На линию психологической помощи по Актюбинской области обратилось 132 человек. По данным пресс-службы областного департамента здравоохранения, 113 из них получили для себя необходимую информацию, а 18 действительно нуждались в психологической помощи. В настоящее время 23 психолога в регионе помогают людям, которых во время паводков переселили в более безопасные места.

Фото: управление здравоохранения Актюбинской области

— Сейчас в области 20 эвакуационных пунктов, в каждом из них работают психологи и врачи. При этом работает аварийная служба. Эту работу выполняют 18 технических специалистов и 58 медицинских работников. Здоровье беременных и детей в удовлетворительном состоянии. В Иргизском районе благополучно родились девочки-близняшки. В райцентр их доставил вертолет, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного управления здравоохранения.

Фото: управление здравоохранения Актюбинской области

Во время паводков масштабные эвакуационные работы были проведены в Уилском районе Актюбинской области. Сюда были мобилизованы все медицинские работники района. При этом из областного центра были приглашены 4 специалиста, в том числе пульмонолог, педиатр, хирург и психолог.

Фото: управление здравоохранения Актюбинской области

— В районе есть эвакуационные пункты в школе-гимназии, спортивной школе, общежитии колледжа. Во время паводка здесь работали три бригады. Помимо неотложной медицинской помощи, психологи оказывали консультации. Первым делом оказали помощь детям, простудившимся из-за холодной воды. Фактически, многие беременные женщины и дети были эвакуированы в тот же день, — отмечтил главный врач Уилской районной больницы Сандибек Нурбаев.

Фото: управление здравоохранения Актюбинской области

По его словам, во время паводков медицинские работники принимали пациентов прямо с вертолета и оказывали им необходимую помощь. Потому что среди людей, которых привезли в райцентр, были промокшие до ниточки.

Фото: управление здравоохранения Актюбинской области

— Сейчас все стабильно. Десятки человек были госпитализированы. У одного из них было повышенное давление, другой простудился. Никто не остался без внимания. Наши сотрудники по-прежнему работают в пунктах эвакуации. Здесь установлено круглосуточное дежурство, — добавил Сандибек Нурбаев.

Диспансер села Екпетал пришел в негодность, а лечебный центр в селе Каратал был затоплен. Медики днем и ночью работают в эвакуационных пунктах города.

— В Казахской средней школе 31 мы дежурим с марта. Было время, когда дети болели простудой. Когда люди жаловались на здоровье, мы вызвали скорую и отправили их в больницу. Фактически мы наблюдаем и обследуем всех, — рассказал школьный врач поликлиники 2 Асель Шукенова.

При этом в областном перинатальном центре за время ЧП родилось 177 малышей. Из них 99 девочек, остальные мальчики.