Врачи-казахстанцы спасли соотечественника на борту круизного лайнера

Врач-нефролог Городской клинической больницы № 7 Алматы Назым Жумагулова во время зарубежного круиза вместе с коллегами-врачами стала свидетелем экстренной ситуации и без промедления оказала первую медицинскую помощь, передает Kazinform.

Как оказалось, среди пассажиров лайнера находилась семейная пара из Павлодара, отправившаяся в путешествие в честь 60-летнего юбилея главы семьи и 35-летия совместной жизни.

Поздним вечером после ужина казахстанских врачей попросили помочь одному из пассажиров. 60-летний мужчина жаловался на сильные боли в животе, тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры. При осмотре были выявлены признаки выраженной интоксикации и снижения артериального давления.

Врачи оказали первую помощь и сопроводили пациента в медицинский пункт лайнера. Поскольку семья не владела английским языком, казахстанские врачи помогали общаться с медицинским персоналом.

В медицинском пункте выяснилось, что стоимость услуг крайне высока: измерение давления стоило 100 долларов, анализ крови — 200 долларов, УЗИ — 300 долларов, установка внутривенной системы — 200 долларов, а вызов врача после окончания смены — 900 долларов.

У супругов не оказалось медицинской страховки и достаточных средств для оплаты лечения. Поскольку необходимая первичная медпомощь уже была оказана нашими врачами бесплатно, казахстанцами, находившимися на борту, было принято решение организовать помощь семье и собрать деньги на вызов скорой помощи. С предварительным диагнозом «острая кишечная непроходимость» пациента доставили в клинику.

Там врачи рекомендовали срочную операцию, однако из-за высокой стоимости лечения мужчина был вынужден прервать путешествие и вернуться в Казахстан.

Позже стало известно, что на родине пациент успешно перенес операцию. Окончательный диагноз оказался гораздо серьезнее первоначального предположения — злокачественная опухоль брюшной полости. Как выяснилось, еще за несколько месяцев до поездки у него наблюдались потеря веса, слабость и ухудшение самочувствия, однако этим симптомам не придали должного значения.

По словам Назым Жумагуловой, эта история напоминает о важности медицинского обследования перед поездками и обязательного оформления медицинской страховки, поскольку стоимость экстренной помощи за рубежом может достигать десятков тысяч долларов.

— Мы часто слышим критику в адрес отечественного здравоохранения, но редко задумываемся, сколько реально стоят медицинские услуги за рубежом. Казахстанские врачи ежедневно оказывают высококвалифицированную помощь, проводят сложные операции и спасают жизни пациентов, а большая часть населения получает медицинскую помощь в рамках государственной системы здравоохранения, — отметила врач.

Особо Назым Жумагулова подчеркнула профессионализм своих коллег — казахстанских врачей:

— Даже находясь в отпуске за тысячи километров от дома, мы не смогли пройти мимо человека, оказавшегося в беде. Потому что врач — это не просто профессия. Это готовность прийти на помощь в любое время суток и в любой точке мира. И именно такими принципами руководствуются наши врачи, оставаясь верными своей профессии, — заключила доктор.

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