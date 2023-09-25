Врачи из Южной Кореи приняли около 500 пациентов в Жезказгане

Ведущие специалисты Ассоциации физиотерапевтов Кореи приняли около 500 пациентов в Жезказгане в рамках волонтерской программы, организованной Международным инновационным промышленным консорциумом (МИПК R&IID), ТОО «Корпорация Казахмыс» и ОФ «Международный Медицинский Фонд «Severance-KZ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного инновационного промышленного консорциума.

В семидневной программе участвовали 11 врачей-реабилитологов из ведущих госпиталей Кореи, в том числе из Daejeon University и Mokpo National University. В рамках программы состоялись лекции и мастер-классы для врачей Медицинского центра Жезказган ТОО «Корпорация Казахмыс» по инновационным методикам реабилитации в педиатрии, кардиологии, неврологии и др.

Фото: Пресс-служба Международного инновационного промышленного консорциума (МИПК R&IID)

Кроме того, за 7 дней 455 пациентов из Сатпаева и Жезказгана, в том числе 125 детей, получили консультации и лечение. Среди пациентов были также дети с ограниченными возможностями и с диагнозами ЦП и ЗПР, их родители смогли получить уникальные консультации у ведущих профессоров из Кореи.

Развитие реабилитационной службы в области является одной из задач реализуемой Программы по сохранению и укреплению здоровья населения. Благодаря сотрудничеству МИПК R&IID, ТОО «Корпорация Казахмыс» и ОФ «Severance-KZ» состоялся второй визит волонтеров, который был направлен на повышение уровня общественного здоровья в регионе, лечение было доступно для всех желающих.

- Мы рады, что наше сотрудничество с Корпорацией «Казахмыс» включает не только научную работу по разработке и внедрению инновационных технологий, направленных на развитие горнодобывающей отрасли, но и позволяет совместными усилиями реализовывать социальные программы для повышения уровня жизни местных сообществ, – прокомментировал управляющий Международным инновационным промышленным консорциумом (МИПК R&IID) Алексей Ан.

Практика обмена международным опытом является эффективным инструментом развития в области медицины. Директор и главный врач Медицинского центра Жезказган Владимир Моторыкин, отмечает, что главной особенностью визита южнокорейской делегации стал фокус на практических знаниях и обмене опытом.

Фото: Пресс-служба Международного инновационного промышленного консорциума (МИПК R&IID)

Мы с коллегами вдохновлены результатами этой программы. Специалисты из Кореи провели показательную практическую работу и различные обучающие практики, презентовали свой опыт применения новейших методов лечения позвоночника и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали о передовых медицинских технологиях и достижениях медицины Южной Кореи, а также поделились информацией о строительстве и проектировании больниц по современным корейским стандартам. Обмен опытом и сотрудничество несомненно улучшают качество медицинской помощи, которую мы предоставляем казахстанцам. Это путь к постоянному развитию и совершенствованию нашей работы во благо общественного здравоохранения, – добавил глава центра.



В рамках соглашения о сотрудничестве между Международным инновационным промышленным консорциумом (МИПК R&IID) и ТОО «Корпорация Казахмыс» предусмотрены регулярные совместные программы, направленные на развитие и поддержку местного сообщества.

Кроме того, в течение следующего года запланированы мероприятия в области Улытау и Восточно-Казахстанской области.