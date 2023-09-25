РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:06, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Врачи из Южной Кореи приняли около 500 пациентов в Жезказгане

    Врачи из Южной Кореи приняли около 500 пациентов в Жезказгане
    Фото: пресс-служба Международного инновационного промышленного консорциума

    Ведущие специалисты Ассоциации физиотерапевтов Кореи приняли около 500 пациентов в Жезказгане в рамках волонтерской программы, организованной Международным инновационным промышленным консорциумом (МИПК R&IID), ТОО «Корпорация Казахмыс» и ОФ «Международный Медицинский Фонд «Severance-KZ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного инновационного промышленного консорциума.

    В семидневной программе участвовали 11 врачей-реабилитологов из ведущих госпиталей Кореи, в том числе из Daejeon University и Mokpo National University. В рамках программы состоялись лекции и мастер-классы для врачей Медицинского центра Жезказган ТОО «Корпорация Казахмыс» по инновационным методикам реабилитации в педиатрии, кардиологии, неврологии и др.

    500 пациентов в Жезказгане
    Фото: Пресс-служба Международного инновационного промышленного консорциума (МИПК R&IID)

    Кроме того, за 7 дней 455 пациентов из Сатпаева и Жезказгана, в том числе 125 детей, получили консультации и лечение. Среди пациентов были также дети с ограниченными возможностями и с диагнозами ЦП и ЗПР, их родители смогли получить уникальные консультации у ведущих профессоров из Кореи.

    Развитие реабилитационной службы в области является одной из задач реализуемой Программы по сохранению и укреплению здоровья населения. Благодаря сотрудничеству МИПК R&IID, ТОО «Корпорация Казахмыс» и ОФ «Severance-KZ» состоялся второй визит волонтеров, который был направлен на повышение уровня общественного здоровья в регионе, лечение было доступно для всех желающих.

    - Мы рады, что наше сотрудничество с Корпорацией «Казахмыс» включает не только научную работу по разработке и внедрению инновационных технологий, направленных на развитие горнодобывающей отрасли, но и позволяет совместными усилиями реализовывать социальные программы для повышения уровня жизни местных сообществ, – прокомментировал управляющий Международным инновационным промышленным консорциумом (МИПК R&IID) Алексей Ан.

    Практика обмена международным опытом является эффективным инструментом развития в области медицины. Директор и главный врач Медицинского центра Жезказган Владимир Моторыкин, отмечает, что главной особенностью визита южнокорейской делегации стал фокус на практических знаниях и обмене опытом.

    Врачи из Южной Кореи приняли около 500 пациентов в Жезказгане
    Фото: Пресс-служба Международного инновационного промышленного консорциума (МИПК R&IID)

     

    Мы с коллегами вдохновлены результатами этой программы. Специалисты из Кореи провели показательную практическую работу и различные обучающие практики, презентовали свой опыт применения новейших методов лечения позвоночника и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали о передовых медицинских технологиях и достижениях медицины Южной Кореи, а также поделились информацией о строительстве и проектировании больниц по современным корейским стандартам. Обмен опытом и сотрудничество несомненно улучшают качество медицинской помощи, которую мы предоставляем казахстанцам. Это путь к постоянному развитию и совершенствованию нашей работы во благо общественного здравоохранения, – добавил глава центра.


    В рамках соглашения о сотрудничестве между Международным инновационным промышленным консорциумом (МИПК R&IID) и ТОО «Корпорация Казахмыс» предусмотрены регулярные совместные программы, направленные на развитие и поддержку местного сообщества.

    Кроме того, в течение следующего года запланированы мероприятия в области Улытау и Восточно-Казахстанской области.

    Теги:
    Корея Улытауская область Здравоохранение Регионы
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    02:16, 30 Сентябрь 2023
    Более 20 тысяч литров дизтоплива пытался провезти карагандинец
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!