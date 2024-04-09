Врачи были шокированы: у 11-летней девочки из Астаны начали расти волосы во рту

В Астане у 11-летней школьницы начали появляться волосы в полости рта. Ее мать, Акмарал Шалабаева, заметив недуг дочери, немедленно обратилась к врачам. Однако даже специалисты были шокированы необычным заболеванием девочки, рассказала мать в беседе корреспонденту агентства Kazinform.

По словам женщины, до марта 2024 года ее дочь не беспокоили никакие заболевания, и они не замечали ничего необычного. В начале марта они даже посетили стоматолога, и при лечении также не было выявлено никакой аномалии.

— 15 марта дочь начала жаловаться на то, что у нее болит горло. Я подумала, что у нее ОРВИ и ангина. Решила проверить горло. При осмотре мы были шокированы увиденным. Я обнаружила у нее в миндалинах торчащие волосы с двух сторон и между зубами, — рассказала женщина.

Они незамедлительно обратились к врачам, вызвали скорую помощь и были доставлены во вторую городскую больницу.

— Врачи также были шокированы данной аномалией и удалили ее. У дочери был дискомфорт, конечно, но волосы легко удалялись с помощью пинцета. После мы прошли многих врачей государственных и частных клиник, где нам были выписаны направления на прохождение большого списка анализов и обследований, — поделилась Акмарал.

Столичные врачи по сей день не могут объяснить причины появления такого явления. Однако мать девочки связывает это с индивидуальными особенностями ребенка.

— Сейчас пока нет четкой стратегии по лечению, так как нет конкретного диагноза, после его определения будем принимать решение с помощью докторов и квалифицированных специалистов. Мы открыты для получения всяческой помощи или консультации профессионалов, — добавила мать.

Сейчас девочке осталось пройти компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию шейной и паховой области, после чего врачи определят дальнейшие действия по лечению.