Врачи Атырауского перинатального центра получают юридическую помощь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Врачи Атырауского перинатального центра получили юридическую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация такая. 31 врач областного перинатального центра после известных событий подал заявления на увольнение. Это наши местные кадры, которыми мы дорожим. Поэтому Атырауский областной филиал профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» проводит с ними всестороннюю работу, убеждая остаться на работе. В результате 4 сотрудника перинатального центра отозвали свои заявления. Мы же в настоящее время оказываем всем врачам юридическую помощь. На допросы, куда в рамках ведущегося расследования вызываются в качестве свидетелей, они ходят вместе с адвокатами», - сообщила председатель Атырауского областного филиала профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» Майра Кашкенова.

Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту. 28 врачам перинатального центра были подписаны заявления об увольнении.