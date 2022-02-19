Врачи Актобе рассказали о послаблении карантина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В ходе пресс-конференции в РСК 18 февраля руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Райхан Койшанова рассказала, какие ограничения сняты в связи с послаблением карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 12 февраля регион перешел в «зеленую» зону по коронавирусу. За сутки, по словам Райхан Койшаной, в области было выявлено всего 10 новых случаев КВИ.

Р.Койшанова отметила, что на сегодня наиболее эффективным средством профилактики КВИ является вакцинация.

«Первым компонентом вакцин в регионе привит 75,1 процент, вторым компонентом - 71,1 процент, продолжается ревакцинация, охват которой составил 59,9 процента. На сегодня вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики КВИ, ревакцинация также поможет повысить иммунитет. Просим граждан наряду с вакцинацией соблюдать меры личной гигиены и носить маски», - говорит она.

Кроме того, она разъяснила, какие послабления вступают в силу в связи с заседанием МВК по противодействию КВИ.

«В Нур-Султане прошло заседание МВК, где был принят ряд решений. Так, для лиц с зеленым и синим статусом нет ограничений в зеленых и желтых зонах, раньше были незначительные ограничения для лиц с синим статусом. Независимо от зоны сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн режиме, отменено ПЦР тестирование для въезжающих граждан РК, которые прошли ревакцинацию или полный курс вакцинации со сроком не более 6 месяцев. Также разрешен въезд граждан из стран, где есть взаимное признание паспортов вакцинации», - говорит Койшанова.

Также, по словам Койшановой, если нет симптомов заболевания, отменена изоляция контактных лиц, разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц с ограниченными возможностями и лиц старше 50 лет.